NYT: хакеры взломали госучреждения Балтимора с помощью разработок спецслужб США

Хакеры взломали компьютеры в госучреждениях города Балтимора (штат Мэриленд) с помощью программы EternalBlue, разработанной при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщает The New York Times (NYT). В результате была парализована работа электронной почты, системы оплаты коммунальных услуг и онлайн-платформы для риелторских услуг. По данным газеты, злоумышленники обещали разблокировать городские системы за $100 тыс. в биткоинах.

Эксперты в области кибербезопасности рассказали, что разработка АНБ позволяет использовать уязвимости в операционной системе Windows. При этом инцидент в Балтиморе — не единственный случай. До этого хакерские атаки с использованием EternalBlue фиксировали в населенных пунктах от штата Пенсильвания до штата Техас. Целями были больницы, аэропорты, железнодорожные компании и банкоматы, передает kommersant.ru.

Первыми об EternalBlue рассказали на сайте организации WikiLeaks еще в 2017 году. Как заявляли представители WikiLeaks, программа была разработаны при содействии АНБ и применялись американскими спецслужбами. Уязвимостями в Windows хакеры воспользовались и в мае 2017 года, когда вирус WannaCry атаковал сотни тысяч компьютеров в 150 странах мира.