NYT: Джонсон означает конец Британии

Новому премьеру Британии Борису Джонсону предстоит столкнуться с наиболее непреодолимым и глубоким политическим кризисом, который происходил в Соединенном Королевстве с 1945 года. Как отмечает The New York Times, этот политик может привести страну к развалу.

Отмечается, что в вопросе выхода из Евросоюза главную проблему для страны составляют Северная Ирландия и Шотландия — эти части государства проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза. При этом в Шотландии действия Джонсона могут снова поставить на повестку дня вопрос о независимости региона, а в Северной Ирландии действия премьера будут ограничены жесткой Демократической юнионистской партией. Вывести политика из тупика могли бы перевыборы, однако для Джонсона они могут закончиться непредсказуемо.

Газета полагает, что после отставки Терезы Мэй политическая ситуация ухудшилась. Отношение Евросоюза к Джонсону, как у шуту, делает положение дел более неблагоприятным. С учетом нестабильности и сложности положения дел многое зависит от личности самого Джонсона. Автор предполагает, что принципов у него нет. Кроме того, Джонсон лжет, не любит критику и ненавидит тех, кто призывает его к ответственности за его действия. Его характер не позволяет прогнозировать, чем завершится выход Соединенного Королевства из Евросоюза.(Газета.ру)