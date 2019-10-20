Нужны исследования, служащие развитию общества

Общеизвестно, что статистике надо доверять. Есть статистика, которой доверяют, потому что её выводы перед глазами. Без статистики все ясно и понятно.

Есть статистика, которой нужно доверять, но не доверяют, потому что в реальности видят совершенно другое. Не желательно, но допустимо, различное толкование процентных показателей. В результате получается, независимо от нас, статистика реальная и статистика нереальная.

Статистика она разная по направлению анализа и исследований. Статистический анализ, который проводится в других странах, порой поражает и заставляет глубоко задуматься. Если у них так, а как же у нас? У нас же подобных исследований не проводится. Тогда приходится догадываться, домысливать, представлять. Каждый может при этом ошибиться, считая при этом, что он прав. Так уж устроен человек, переделать его невозможно.

Статистические анализы, которые проводят различные организации, не перестают удивлять и озадачивать.

Вот недавно опубликовали статистические данные за первое полугодие о количестве браков и разводов в республике. В обсуждение цифр журналистика и общественность включилась весьма активно. Причин выяснили много, каждый выбрал то, что ему понравилось. Сравнение показало, что раньше разводились реже. Одно бесспорно — разводятся или от плохой, или от хорошей жизни. При Советах разводились меньше. Ясное дело, жизнь была трудная, не до разводов. Сегодня, по статистике, жизнь стала лучше, чем при Советах, разводов стало больше. Так и должно быть. Смотрит жена из окна бакинской однушки на трёхэтажный дом олигарха и «манит страсть к разрывам». Мужик вместо того, чтобы женой любоваться, не может от компьютера оторваться. Там такая воля-вольница, что невольно думаешь — жизнь прекрасна и дается только раз. Невдомек, что пора бы научиться понимать — виртуальный мир сильно отличается от реального. Вживую лучше. Невозможно в жизни найти женщину похожую на ту, которую увидел в виртуальном пространстве. Но с другой стороны, есть и позитив: увеличивается количество разводов — уменьшается количество убийств на бытовой почве.

Когда нет своей статистики о положении дел в некоторых сферах жизни, поневоле начинаешь интересоваться статистикой других стран.

Статистика сегодня из скучных цифр превратилась в источник, сведения из которого позволяют сделать выводы самостоятельно. Этому научились, если не все, то многие.

Опрос на улицах Баку — редкость, многие респонденты еще не разучились оглядываться по сторонам, отвечая на вопрос социолога. Кто знает, социолог он или не социолог, может оттуда, где по головке не гладят, но по личику схлопочешь однозначно.

Статистика стала для многих из нас, чем-то вроде купальника-бикини. То, что она показывает, весьма привлекательно и занимательно, но куда интереснее то, что она скрывает.

Недавно в прессе прошла информация о том, что в России провели социальный опрос, во время которого респондентам надо было ответить на вопрос, многим ли людям они доверяют? Доверие — одна из составных частей социальной жизни, в том числе и семейной. Результаты опроса печальные. Выяснилось, что динамика межличностного доверия имеет отрицательный характер.

Участники опроса говорили, что стали меньше доверять коллегам, друзьям, родственникам. В США и России доверяют своему окружению около 35 процентов населения. Лидерами по межличностному доверию являются Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60 процентов населения.

Интересно, в Азербайджане уровень доверия падает или поднимается? Трудно поверить, что у нас, как в Швеции и Китае. Будем честны: людей (коллег, соседей, друзей, одноклассников, однокурсников, родственников), которым доверяешь, становится всё меньше и меньше. Смертельно страшно, когда тебя «кидает» близкий человек. Не хочется жить, когда предают свои дети.

P.S. Как сообщают в Министерстве внутренних дел, жительница Баку Г. Новрузова обратилась в 18 отделение полиции Управления полиции Наримановского района с заявлением о краже 2 октября из её квартиры при неизвестных обстоятельствах ювелирных украшений на сумму 6000 манатов.

В связи с обращением было проведено соответствующее расследование, в качестве подозреваемого лица в краже задержана невестка хозяйки квартиры.

На днях обнародовали статистические данные о том, что рождаемость в республике падает. Эксперты и разные специалисты дружно взялись за злободневную тему. Стали выяснять, почему падает и что надо делать? Аналитики по проблеме много, читать интересно. Есть над чем подумать. Чем больше детей, тем лучше, если имеешь нормальное материальное положение и жилищные условия.

Вот еще одна статистика от них (газета К.П. от 4-10 сентября): «По данным международных исследований, почти 25% российских учеников не осваивают базовую школьную программу. То есть не знают математику и физику или плохо читают и пишут с ошибками. Эти проблемы в дальнейшем только растут и мешают выучить что-то новое. Как эти дети будут зарабатывать себе на жизнь, когда станут взрослыми, — загадка. И огромная социальная проблема».

По данным научно-статистического анализа Государственного экзаменационного центра в 2018 году на первом этапе выпускных экзаменов в 9 классах 50.38 % учащихся показали по предмету математика относительный балл 0. Государственный экзаменационный центр всегда представлял общественности статистические данные, которые отражают реальное положение в области знаний.

Российские эксперты пишут: «Получается, что с развитием технологий растет разница между умными и глупыми, между способными и отстающими. А значит, школе нужен индивидуальный подход к каждому отстающему ребенку, вместо того, чтобы натягивать его на тройку».

Азербайджанские эксперты тоже много говорят, спорят по несущественному для дела вопросу, доказывают свою правоту с пеной у рта и получают от этого удовольствие. Результат плачевный.

P.S. Из рубрики «Объявления» газеты «Неделя» от 13.09.2019, дословно, без поправок: «Опытный педагог с 30-летним педстажем проводит подготовку абитуриентов по русскому языку, по литературе для сдачи выпускных экзаменов в вузы по тестам и куррикулум. Гарантирую высокий уровень обучения, готовлю также десятиклассников для сдачи выпускного экзамена по русскому языку».

Трудно найти приличные слова, чтобы выразить недоумение и гнев. Неужели в это верят?

Еще одна проблема, которая волнует международное сообщество. Оказывается, в мире почти каждый третий работник не соответствует своей должности – 34 миллиона человек. Эту цифру приводят эксперты The Boston Consulting Group (BCG). Даже существует специальный термин, skills mismatch, когда доктор наук идет торговать на рынок, а кухарка управлять государством. Потери мировой экономики от такого дисбаланса оцениваются сегодня в 4 триллиона долларов в год, и они растут. Новые изобретения и технологии рождают новые профессии. Старые профессии становятся невостребованными. Чтобы отвечать требованиям рынка труда, нужно учиться самому в течение всей жизни. Именно этому и должна научить средняя школа. Когда внимательно анализируешь научно-статистический анализ Государственного экзаменационного центра, то приходишь к выводу – самостоятельно добывать новые знания наша молодежь не совсем хорошо умеет. И не потому, что не хочет. Её не научили этому ни в средней школе, ни в вузе.