Нужно подходить деликатно к вопросу статуса собора Святой Софии

В мусульманской общине России, комментируя намерение турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть, призвали «максимально деликатно и корректно относиться к решению религиозных вопросов» и «ни в коем случае не политизировать излишне эту тематику».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что собор Святой Софии в Стамбуле может стать вместо музея мечетью c бесплатным посещением. Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Религиозные, национальные вопросы очень уязвимые, и они очень болезненно, остро воспринимаются верующими людьми, поэтому нужно максимально деликатно и корректно относиться к решению национальных, религиозных вопросов. Нельзя ни в коем случае политизировать излишне эту тематику», — сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.