Нужен ли Погба «Барселоне»?

Два дня назад Мино Райола прибыл в Манчестер и начал переговоры с «МЮ», чтобы добиться трансфера Поля Погба в «Барселону».

Итальянец приехал в Англию не с пустыми руками. На руках у знаменитого агента было официальное предложение для «Манчестер Юнайтед» со стороны «Барселоны». Каталонцы хотели заполучить Поля Погба, а в обмен предлагала двух своих футболистов — Йерри Мину и Андре Гомеша и 50 миллионов евро в довесок.

Боссов британского клуба такое предложение не устроило. Йерри Мину они готовы были выкупить и так, а вот в услугах Андре Гомеша «Юнайтед» не заинтересован. Да и 50 миллионов евро — не та сумма, которую они рассчитывали бы получить за такого игрока, как Поль Погба. Ведь, это их главная звезда и самая узнаваемая фигура команды.

В итоге оба этих игрока Барселоны оказались в Эвертоне. Мина на постоянной основе, а Гомеш на правах годичной аренды. Однако, ни сорвавшийся трансфер в Каталонию, ни закрытие трансферного окна в премьер-лиге никак не снизили уровень слухов вокруг возможного трансфера Погба. Но что же стало причиной самой возможности такого трансфера? Поль — новоиспеченный чемпион мира, самый дорогой трансфер манкунианцев и их главная звезда. Ответ очевиден – Моуриньо опять всем недоволен.

По словам Жозе, француз не выкладывается полностью в матчах за «МЮ». Португалец заявил, что в составе сборной Франции Погба действовал на поле совершенно иначе — лучше, нежели за его команду. Впрочем, «особенному» стоило бы оглядеться вокруг и увидеть, что так можно сказать и о многих других футболистах, выступающих под его руководством. Для Моура это не в первой, будучи главным тренером мадридского «Реал»а он умудрился найти причины для конфликта с обоими капитанами и легендами клуба – Раулем Гонсалесом и Икером Касильясом. Итогом этого конфликта стал поочередный уход обоих футболистов в разные команды.

Погба очень не понравились подобные высказывания Моуриньо в его адрес. С тех пор между португальцем и французом произошло еще несколько микроконфликтов. Даже несмотря на новости о том, что Моуриньо против продажи игрока за любую цену и клуб не будет вести переговоров по данному трансферу я убежден, что дальше все будет только хуже, и в какой-то момент боссам «МЮ» придется делать выбор между главным тренером и звездой клуба.

Что касается самой «Барселоны», то после отъезда Иньесты и Паулиньо в Азию полузащита каталонцев претерпела серьезные изменения. Появились вингер Малком, центрдеф Лангле, и бразильский вундеркинд Артур – призванный заменить Иньесту настолько насколько это возможно.

А на днях был приобретен Артуро Видаль на замену Паулиньо. Его очень не хотел отпускать главный тренер каталонцев Эрнесто Валверде, руководство было в курсе, но 50 миллионов заплаченные китайским клубом сказали свое веское слово.

Оставшись без бразильца, Мистер потребовал схожего по типажу футболиста. Мощного, способного подключаться к атакам вторым темпом, чтобы продавить оборону. Видаль отлично подходит под это определение. Он достаточно жёсткий и сильный, но при этом отлично чувствует себя у чужих ворот. В Бундеслиге у него 59 очков по системе «гол+пас» за 196 матчей.

В принципе, на Видале трансферную кампанию можно было бы и закончить, но Вальверде требует ещё минимум двух футболистов. Проблемными зонами считаются левый фланг обороны и центр поля. И дальше тренер и клуб принципиально расходятся в понимании решения вопроса. Вальверде считает, что усиление должно быть со стороны. Руководство «Барселоны» настаивает на том, что в академии клуба уже сейчас есть футболисты, способные играть в первой команде.

В конкуренцию к Жорди Альбе слева Вальверде видит Хуана Берната. Испанец, который проиграл конкуренцию в основе «Баварии». Сделка не должна стоить дорого, да и у Альбы появится опытный дублёр. Но в молодёжной команде клуба есть 18-летний Хуан Миранда. Один из самых перспективных игроков на своей позиции, которого летом едва не выкупил «Бетис». Миранда попал в заявку «Барселоны» на предсезонный турнир в США и сыграл во всех трёх матчах каталонцев на турнире. Клуб не видит смысла мешать прогрессу своего воспитанника покупкой Берната.

Ещё больше споров вокруг места в центре поля. В том числе потому, что речь о совсем других деньгах. В США отлично проявил себя молодой полузащитник Рикард Пуч. Пацан не выглядит даже на свои 18 лет – у него телосложение школьника. Но по движению на поле и передачам он играет на топ-уровне. После игры с «Миланом» впечатлился даже Гаттузо: «Молодёжь «Барселоны» показывает спектакли на поле. Я немного завидую академии, которая воспитывает футболистов с таким пониманием игры и интеллектом». Кто-то сравнил его с молодым Иньестой, но многие обратили внимание на сходство с Гвардиолой в его первые сезоны. Такой же хрупкий, но наглый и отлично понимающий игру. Проблема в том, что уже даже сейчас конкуренция за место в основе «Барселоны» высочайшая. И станет ещё плотнее, если «Барселона» все-таки подпишет Поля Погба. Тогда у Пуча и другой молодёжи «Барсы» будет намного меньше шансов для того, чтобы проявить себя в первой команде.