Нурсултан Назарбаев транзитом власти впечатлил всю Европу

Председатель Евросовета Дональд Туск, находящийся с визитом в Казахстане, в ходе встречи с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым высоко оценил его «разумный и ответственный подход в транзите власти», сообщила пресс-служба первого президента.

На встрече Туск подчеркнул особую роль Назарбаева в становлении и развитии Казахстана, укреплении международного авторитета страны.

«Ваша роль в регионе особая и важная. Я очень рад встретиться с вами. Мы высоко ценим ваш разумный и ответственный подход в транзите власти. Думаю, что вся Европа была впечатлена этим шагом», — отметил председатель Европейского совета.

В свою очередь Назарбаев отметил высокий уровень развития взаимоотношений между Казахстаном и Евросоюзом.