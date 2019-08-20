Нурсултан Назарбаев написал песню

Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает РИА Новости.

На видео первый глава республики прогуливается в горах, использованы также архивные кадры с внуками Назарбаева. По данным СМИ, слова к песне написал сам Назарбаев. В начале записи Назарбаев исполняет песню один, но позже за кадром начинает звучать профессиональное исполнение.

К видеозаписи добавлена цитата Назарбаева, в которой первый глава Казахстана отмечает, что ни одна страна, в которой он бывал, не сравнится с казахской землей, где прошло его детство.