Нурмагомедов заявил, что не видит мотивирующих его соперников в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не видит в организации соперников, способных смотивировать его. Об этом спортсмен заявил на встрече с молодежью в Москве, передает ТАСС.

Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.

«Ближайший бой — это большая мотивация для меня. Надо посмотреть, осталась ли еще мотивация в UFC, но вообще соперников осталось не так много», — сказал Нурмагомедов.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

| 2019-12-15T17:09:57+00:00 15 декабря 2019, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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