Нурмагомедов занял второе место в рейтинге UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов в легком весе поднялся на одну позицию в общем рейтинге промоушена, передает Газета.ру.

Теперь российский боец смешанного стиля (ММА) занимает второе место. Он сместил американского чемпиона в полутяжелом весовом дивизионе Джона Джонса.

На первой строчке списка до сих пор находится американец Даниэль Кормье. Будущий соперник россиянина по UFC 242 Дастин Порье также поднялся в рейтинге. Он расположился на восьмой строчке.

В октябре 2018 года Нурмагомедов встретился с ирландцем Конором Магрегором в титульном бою. После окончания поединка, в котором победил россиянин, между командами спортсменов произошла потасовка. Из-за инцидента Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады.

Бой с Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября 2019 года.

| 2019-07-24T13:06:33+00:00 24 июля 2019, 13:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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