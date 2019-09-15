Нурмагомедов пожертвовал деньги в Фонд Порье

Фонд американского бойца смешанных единоборств (ММА) Дастина Порье поблагодарил в Twitter россиянина Хабиба Нурмагомедова за пожертвование.

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — цитирует фонд «Федеральное агентство новостей».

7 сентября Порье проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире в Абу-Даби.

После боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов пообещал американцу, что продаст одежду на аукционе, а средства передаст в благотворительный фонд Порье.

Фонд американского спортсмена The Good Fight Foundation занимается разработкой проекта по строительству колодца с питьевой водой для школьников в Африке.

| 2019-09-15T01:18:37+00:00 15 сентября 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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