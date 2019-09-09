Нурмагомедов объяснил прыжок из клетки

Нурмагомедов заявил, что выпрыгнул из клетки от радости. «Если вы никогда не соревновались на таком высоком уровне и не побеждали, то я не думаю, что поймете меня», — добавил он. При этом боец отметил, что планирует прекратить подобные прыжки, так как на него смотрят дети, а их нужно учить уважительному поведению.