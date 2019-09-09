Нурмагомедов объяснил прыжок из клетки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объяснил, почему после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.

Нурмагомедов заявил, что выпрыгнул из клетки от радости. «Если вы никогда не соревновались на таком высоком уровне и не побеждали, то я не думаю, что поймете меня», — добавил он. При этом боец отметил, что планирует прекратить подобные прыжки, так как на него смотрят дети, а их нужно учить уважительному поведению.
| 2019-09-08T22:42:58+00:00 9 сентября 2019, 06:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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