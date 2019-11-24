Нулевая польза и куча вопросов

Что и требовалось доказать. Всю бесполезность, если не сказать глупость затеи под названием «взаимные визиты азербайджанских и армянских журналистов», ярко проиллюстрировал один из участников данного мероприятия. Это обозреватель, комментатор телеканала «Шант» Артем Ерканян, недавно побывавший в Азербайджане. Он с разбега ударился об стену, заявив, что считает взаимные визиты армянских и азербайджанских журналистов беспрецедентными. Я не знаю, что вкладывают в понимание слова «беспрецедентный» на армянском телеканале «Шант», но среди людей, знающих русский язык, оно означает, что доселе поездок армянских журналистов в Азербайджан и азербайджанских в Армению, вроде как, и не было. А это уже ложь.

Артем Ерканян, вроде бы не юноша, и потому должен был застать времена, когда в Баку приезжали и армянские журналисты, и правозащитники, и политики, и спортсмены. Собственно, сам Артем не впервые оказался в нашей стране. Он посещал Азербайджан в 1995 и 2001 годах. Что, тогда тоже были «беспрецедентные» визиты? Не многовато ли «беспрецедентности» для одного человека? Я же напомню, что и азербайджанские журналисты, политики, правозащитники не раз доселе посещали РА.

В частности, я являюсь одним из тех, кто дважды посещал Армению. Был в Ереване, Цахкадзоре, беседовал со многими армянскими политиками, эти интервью выходили в отечественных СМИ. Были и опубликованные на Day.az и мои путевые заметки. Ни разу в них не употреблялось слово «беспрецедентный». Но, комментатору «Шанта», как видим, захотелось придать значимости нынешнему вояжу армянских журналистов в Баку и он решил выбрать громкое словечко. Мог бы, в принципе, заявить о том, что этот визит был межгалактическим и космической важности.

«Такая встреча по договоренности руководителей двух стран проводилась впервые, естественно при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Представитель Карабаха поехал в Азербайджан именно как карабахский журналист, не просто армянский, а азербайджанские журналисты приехали в Карабах. Программу визита в Карабах разработал Степанакерт на уровне МИД», — заявил Ерканян. А вот это уже «привет» МИД Азербайджана, представители которого до последнего заявляли об отсутствии у них информации о сроках визита, именах армянских журналистов и названиях СМИ, которые они представляют, равно как и о маршрутах их путешествия.

Во-первых, Азербайджан посетил представитель никем не признанной «НКР». Для которого, оказывается, программу разработал МИД «НКР». То есть, официальный Баку, если верить журналисту «Шанта», имеет контакты, ведет переговоры с МИД «НКР». Как тогда быть с тезисом о том, что наша страна никогда не признает карабахских сепаратистов в качестве стороны, с которой нужно вести переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта? Ведь, по сути, мы имеем дело с доказательством таких переговоров. Пусть это касалось одного визита журналиста из «НКР», суть дела от этого не меняется.

Во-вторых, возникает и иной вопрос — для чего нужен «черный список» МИД Азербайджана, в который включают граждан разных стран, посещающих оккупированные Арменией территории Азербайджана, если в Баку приехал журналист из никем не признанной «НКР»? Уверен, что в нашем внешнеполитическом ведомстве знают анекдот про трусы и крест. Так вот, или-или. В противном случае, это уже не список персон нон-грата получается, а сито.

В-третьих, в МИД Азербайджана утверждали, что «программа подготовлена и претворена в жизнь при непосредственной координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и при участии соответствующих ведомств Армении и Азербайджана». То есть, во внешнеполитическом ведомстве признали свое соучастие в этой программе. Уверен, что глава МИД АР Эльмар Мамедъяров не мог не знать обо всех деталях этого проекта задолго до сроков его реализации. Но, пресс-служба МИД ничего на сей счет отечественным СМИ до визита армянских журналистов в Азербайджан не сообщала. Это – к вопросу о степени доверия со стороны внешнеполитического ведомства к азербайджанской «четвертой власти».

В-четвертых, мы уже видим разницу в показаниях. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян также прокомментировала программу по обмену журналистами. «Программа подготовлена и проведена в жизнь при непосредственной координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ и при участии соответствующих ведомств Армении, «Арцаха» (кавычки наши – ред.) и Азербайджана». В МИД Азербайджана о роли «МИД НКР» в подготовке визита, как видим, стыдливо умалчивают. Тем временем, мы имеем еще одно заявление, из которого вытекает, что официальный Баку уже сидит за столом переговоров с карабахскими сепаратистами.

В-пятых, Артем Ерканян утверждает, что «такая встреча по договоренности руководителей двух стран проводилась впервые, естественно при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ», то есть в МИД АР и в МИД РА решили все свалить на личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Кто-то тут лукавит. Потому, что Каспшик не является руководителем Азербайджана или Армении, а также представителем США, России или Франции в Минской группе ОБСЕ.

В-пятых, Ерканян сразу же начал распространять армянскую пропаганду. У него и Гянджа называется «Гандзаком» и брата бабушки якобы убили в Баку в 1990 году. Хорошо еще, что он не написал пока, что прибыл в «древний армянский город Баку». Впрочем, возможно, что и такой пассаж мы прочтем у одного из троицы посетивших Баку армянских журналистов. Впрочем, уже сказанного им достаточно, чтобы задаться главным вопросом — для чего вообще нужна была эта поездка? Как она повлияет на позицию официального Еревана? Уверен, что никак.

В том числе и потому, что премьер-министр РА уже заявлял, что «Карабах-это Армения и точка». Да и не позволит никто Пашиняну пойти на вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. А это, что очевидно, должно стать первым реальным шагом к установлению мира между двумя соседними странами. Это, а не вояжи журналистов из двух стран друг к другу. Такие визиты будут необходимы только после того, как армянская сторона осуществит реальные шаги к миру, то есть начнет вывод своих войск с наших земель. Пока же, складывается впечатление, что мы имеем дело с обычной профанацией или же с претворением в жизнь желания третьей стороны показать свою способность играть важнейшую роль в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.