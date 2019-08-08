Ну и не плати алименты, государство заплатит

Парень смотрит на девушку, девушка смотрит на парня — искра, буря, нишан, хнаяхды, свадьба….

Сказочное начало в нашей стране нередко переходит в пренеприятнейший конец — психологическое давление, бытовое насилие, скандалы, ненависть. Тоже все как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Вся эта ситуация чаще всего приводит к разводу. Молодые, которые еще недавно любили друг друга до безумия, теперь уже из-за безумной ненависти начинают делить вместе нажитое и родными подаренное. Развод — не приговор, да и вообще, если не получилось-не срослось, уж лучше мирно разойтись. Благо, сейчас не 17 век. Но, во всей этой ситуации в самом страшном положении остаются женщины, которые рано выскочили замуж (не успев получить образования или хотя бы освоить какую-нибудь простенькую профессию, как парикмахер, маникюрша, швея), и, конечно же, дети.

Психолог Айнур Гаджиева говорит, что материальная сторона при разводе родителей, конечно важна, но то, что испытывает ребенок психологически, это страшно. «Развод двух людей — это расставание по каким-либо личным причинам. И два человека вправе решить: стоит идти на этот шаг или нет. Но, когда есть третий, а то и четвертый, пятый человек в конфликте — я имею в виду детей — то, решение может привести к очень нежелательным последствиям. Особенно, учитывая, что в нашем обществе люди редко расстаются мирно, то, переживания и кризис для ребенка — явление обычное. А тут еще и материальные затруднения. Например, мужчины иногда считают, что если он ушел от жены, то и дети ему уже не нужны и пусть она сама их содержит. В своей практике, я несколько раз сталкивалась с ситуацией, когда мужчина с пеной у рта доказывал, что не обязан содержать бывшую жену. А когда ему напоминали про детей, говорил, что если женщина ему больше не жена, то и дети уходят с ней в комплекте. Представьте, что отцов, считающих своих кровных детей довеском к бывшей жене, в нашем обществе немало. Грубо говоря: развелся с женой — развелся с детьми. Потому часто и уклоняются от выплаты алиментов. К сожалению, нередко, мужчины даже официально уходят с работы или скрывают реальный доход, чтобы не платить или платить минимальные алименты», — отмечает психолог.

В какой-то мере психолог права и мужчины, нередко, любыми способами пытаются избежать трат «на ребенка бывшей жены».

И, хотя недавно Министерство налогов Азербайджана представило концепцию по усилению налогового контроля в сфере обеспечения прозрачности трудовых отношений, люди все равно умудряются скрыть свой реальный доход. Из-за этого, даже судебные исполнители просто не в состоянии «выдрать» назначенную судом сумму.

Член Коллегии адвокатов Офелия Рагимова заявляет, что в отношении лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов в Азербайджане, применяется такой вид административного наказания как административный арест, и такие случаи сегодня уже не редкость. Правда, до уголовного преследования дела доходят редко. Наверное, именно потому количество неплательщиков не только не уменьшается, но наоборот, растет.

Уполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова тоже заметила эту тенденцию и выступила с инициативой. Так, уполномоченный по правам человека заявила, что для решения этой социальной проблемы необходимо подготовить и внедрить механизм обязательной выплаты алиментных долгов. Когда судебные инстанции завалены жалобами на беглых отцов и мужей, создание Алиментного фонда, по ее мнению, становится неизбежным. По этой причине, омбудсмен обратилась в Милли меджлис с предложением создать в стране Алиментный Фонд.

Ну, теперь пора разобраться, что же такое Алиментный Фонд и откуда взята модель?

Подобный фонд существует уже давно не только в Европе, но и в соседней России.

Суть его в том, что на период розыска лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов на содержание ребенка, государство должно взять эти выплаты на себя и осуществлять их из специального фонда с последующим взысканием с должников всех расходов по содержанию ребенка.

То есть — это ответственность, которую государство берет на себя вместо отцов-неплательщиков. Туда выделяются бюджетные средства, и когда алименты семья не получает, ей помогает государство, а потом заставляет неплательщиков работать или выплачивать деньги обратно в бюджет. Но, это в идеале.

Айнур Гаджиева говорит, что если мужчина решил не платить алименты, он сделает все, чтобы этого не делать. «Знаете, даже есть такая поговорка: пусть у меня не будет даже одной коровы, лишь бы у соседа не было сразу двух. Даже если в конфликте виновата женщина, это не означает, что ребенка тоже надо вычеркнуть из жизни и игнорировать его жизненные потребности. Я приветствую создание Алиментного фонда. Вот только не уверена, что система, применяемая в Европейских странах, будет работать точно также в нашей стране. К сожалению, это реальность», — высказалась психолог.

Депутат Руфат Гулиев также отнесся положительно к идее создания и внедрения института Алиментного Фонда. «Я считаю, что всегда и во всем нужно думать о благосостоянии ребенка. Если Алиментный Фонд поможет поддерживать материальное благополучие детей, то пусть создают», — считает депутат.

Некоторые эксперты говорят, что создание этой структуры приведет к тому, что в стране увеличится количество разводов. Якобы, женщина, почувствовав свою независимость от бывшего мужа и алиментов в частности, просто будет легче принимать решение о разводе. Психолог Айнур Гаджиева считает, что азербайджанские женщины не настолько слабы и беззащитны, как кажется со стороны. «На самом деле, если у женщины нет видимых и веских причин для развода, она не пойдет на этот шаг, даже если разлюбила мужа. Часто, наши женщины терпят даже измены и загулы мужа ради детей. А та женщина, которая приняла решение уйти, она уйдет вне зависимости от того, будет создан Алиментный Фонд или нет», — говорит она.

Такого же мнения и депутат Руфат Гулиев. Он говорит, что количество разводов выросло за последние годы и будет расти вне зависимости от алиментного вопроса. «С любой точки зрения на первом месте должно быть материальное положение детей. Если ребенок окажется в сложной финансовой ситуации, это подтолкнет его на преступный путь. Цель Алиментного Фонда — финансовое обеспечение ребенка. Не все принципы, присущие ведущим западным странам, мне нравятся. Но, западная цивилизация создает все условия для благополучия детей. Вот с этим я полностью согласен и поддерживаю эту модель. И, даже если на чашу весов положить рост количества разводов и на другую чашу весов материальное благосостояние детей, то, в моем понимании, перевесит именно второе», — говорит депутат.

Народный избранник также отмечает, что сегодня в развитых странах, там, где высокий достаток, женщина чувствует себя намного увереннее и чаще всего даже не стремится вступать в официальный брак. «Да, это проблема для католических стран. Но, зато женщина знает, что может сама себя прокормить и никак не зависит от мужчины. Поэтому, я считаю, что прямой связи между Алиментным Фондом и количеством разводов нет», — отметил Р.Гулиев.

На самом деле, возможно, если создать этот фонд и помогать детям из разрушенных семей финансово из государственного бюджета ( а это уже, на минуточку, в том числе и наши с вами налоги), то возможно детей-беспризорников, детей-воров, детей, вынужденных зарабатывать кондуктором, мойщиком, чистильщиком обуви (автор ни в коем случае не считает такой труд чем-то зазорным, наоборот, любой труд — честный заработок, в отличии от воровства. Но не детское это дело, согласитесь) и так далее, станет меньше. Ведь, как говорится в законодательстве, ребенок не является собственностью родителей, но является полноправным гражданином государства и имеет свои права. И, если уж отец отказывается платить алименты, то пусть будет добр, платить долг за траты из госбюджета.

В 2011 году Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей уже выступал с инициативой создания Алиментного Фонда. Но, тогда, особых продвижений не было, и, горе-отцы все еще прячут доходы или прячутся сами, лишь бы не отдавать кровные деньги, кровным детям.