НСТР выдал лицензию на вещание Real TV

Стали известны результаты объявленного Национальным cоветом телерадиовещания (НСТР) конкурса на открытие нового общереспубликанского новостного телеканала.
Как сообщает Report, согласно обнародованным на сегодняшнем заседании НСТР итогам, победителем конкурса стало действующее в настоящее время ООО «Аналитическо-информационный центр Real» (Real TV).
Таким образом, НСТР предоставил Real TV бессрочную лицензию на наземное вещание.
Отметим, что НСТР объявил конкурс на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание). Три кандидата подали документы на конкурс. Это — ООО «Аналитическо-информационный центр Real» (Real TV), ООО «TV Медиа Азербайджан» и ООО «RTV».