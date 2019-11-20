НПО Грузии призвали власти начать диалог с оппозицией

Девять авторитетных неправительственных организации Грузии распространили чрезвычайное заявление, в котором призывают власть страны вести конструктивный диалог с оппозицией, гражданским обществом и вместе с ними начать работу над проведением выборов по пропорциональной избирательной системе, говорится в заявлении на сайте неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии».

Заявление подписали «Демократическая инициатива Грузии», «Международная прозрачность – Грузия», «Институт демократии и безопасного развития», Фонд «Открытое общество – Грузия», «42-я статья конституции», «Центр изучения и мониторинга прав человека», «Институт развития свободы информации», Международное общество справедливых выборов и демократии», «Ассоциация молодых юристов Грузии», сообщают грузинские СМИ.

«На фоне проходящих напряженных политических процессов в государстве мы призываем власть отказаться от любой формы использования силы в отношении участников акции и эскалации ситуации, что может вызвать полную политическую дестабилизацию», — говорится в заявлении НПО.

Неправительственные организации также призывают власть действовать по демократическим принципам в рамках конституции и следовать указаниям международных организаций для сохранения общественного порядка. Также НПО призывают власть принять превентивные меры для того, чтобы нейтрализовать любой риск превышения полномочий со стороны правоохранителей и действовать в соответствии со своими политическими обязанностями.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов уже с 2020 года. С 17 ноября у всех входов в парламент были разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускали в здание. 18 ноября полиция разогнала пикетчиков, мотивируя это тем, что они мешают работе законодательного органа. После этого заседание бюро парламента прошло под усиленной охраной полиции, а оппозиция заявила, что намерена продолжать протест.