Новым премьером Пакистана стал капитан сборной по крикету

В президентском дворце в Исламабаде состоялась церемония присяги нового премьер-министра Имрана Хана, партия которого «Тахрик аль-Инсаф» («Движение за справедливость») одержала победу на всеобщих выборах.

Кандидатуру 22-го премьера накануне утвердил парламент, а глава государства Мамнун Хусейн принял его присягу.

Хан прибыл на церемонию в сопровождении супруги, а также бывших коллег, — игроков национальной сборной по крикету, которую он раньше возглавлял, сообщает телеканал Geo TV.

На выборах 17 августа Хан был избран на пост премьер-министра, набрав 176 из 272 голосов парламентариев.

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| 2018-08-18T22:24:43+00:00 18 августа 2018, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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