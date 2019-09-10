Новым Еврокомиссаром по энергетике станет Кадри Симсон

Еврокомиссаром по энергетике в новом составе Еврокомиссии (ЕК) с 1 ноября станет Кадри Симсон из Эстонии. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе назначенный председатель ЕК следующего созыва Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Кадри Симсон много лет являлась членом эстонского парламента, была министром экономики и инфраструктуры. Она будет отвечать за энергетику», — сказала фон дер Ляйен.

В нынешней ЕК эту должность занимает словак Марош Шефчович, который переходит в ее новый состав, но с 1 ноября будет отвечать за отношения между институтами ЕС.