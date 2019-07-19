Новый военный атташе США сегодня был представлен Министру обороны Азербайджана

9 июля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в нашей стране Эрлом Литценбергером, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

Посол Э.Литценбергер представил Министру обороны нового военного атташе США в Азербайджане полковника Терри Хемрика.

Министр поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.