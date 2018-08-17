Новый виток «хлопкового дела»

В 80-е годы прошлого века Генпрокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело, вошедшее в историю под названием «хлопковое дело». В качестве ответчиков по данному делу был привлечен ряд руководителей Узбекистана. Они обвинялись в том, что путем приписок выполняли и перевыполняли планы по сбору хлопка.

Азербайджан тоже выращивал хлопок в советские годы; потом эта отрасль пришла в упадок. Но три года назад власти посчитали, что хлопок может стать альтернативой дешевеющей нефти и объявили хлопководство стратегической сферой.

15 августа министр сельского хозяйства Инам Керимов, принимавший участие в совещании в Сальяне в связи с подготовкой к сбору хлопка заявил, что если в 2018 году планируется собрать 260 тысяч тонн хлопка, то в 2019 году эта цифра составит 300 тысяч тонн. По его словам, цель возглавляемой им структуры не в расширении хлопковых полей, а в повышении урожайности.

Специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, к которому # обратилось с просьбой прокомментировать заявление министра, считает, что урожай будет меньше, чем даже в прошлом году.

«В прошлом году в Азербайджане было собрано 207 тысяч тонн хлопка. В этом году хлопок посеян на меньшей территории. Естественно, и урожай будет меньше», — сказал Вахид Магеррамов. Эксперт утверждает, что фермеры не хотят заниматься производством хлопка, потому, что отрасль не оправдывает затраты.

А какой вред использование пестицидов наносит здоровью хлопкоробов, # писало о случаях массового отравления на хлопковых полях.

«Очень часто пестициды используется вопреки нормам. Именно это является причиной участившихся случаев отравления хлопкоробов», — считает Вахид Магеррамов.

Как отметил специалист по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства, пытаясь повысить производство хлопка, действует в интересах олигархов, которые занимаются его продажей. «Вместо того, чтобы наращивать производство хлопка, Министерство сельского хозяйства должно обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня используемая в нашей стране для выпечки хлеба пшеница почти полностью ввозится из России. Самое интересное, что она фуражная, и в самой России используется в качестве корма для скота», — заявил Вахид Магеррамов.

Благодаря руководителю пресс-службы Министерства сельского хозяйства Анару Гусейнову, с нами связался директор Гянджинского аграрного регионального информационного центра, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Гасанага Асланов, который ответил на интересующие нас вопросы.

Г.Асланов, подтвердив информацию об уменьшении посевной площади, отметил, что количество собранного хлопка не зависит от объема посевной площади. «При правильном уходе с каждого гектара можно собрать урожай в 45-50 центнеров. Это зависит от правил культивации, а также от качества используемых удобрений и техники», — заявил ученый. Коснувшись случаев отравления на хлопковых полях, профессор отметил, что это может быть связано с неправильным использованием пестицидов. «Мы тоже используем пестициды, но, никаких отрицательных воздействий на здоровье людей не наблюдалось. Возможно, некоторые хлопкоробы получили солнечный удар, а потом пытались выдать это за отравление, чтобы получить деньги с компании», — допускает Гасанага Асланов.

На вопрос о ввозе в Азербайджан фуражной пшеницы из России, профессор отметил, что не является специалистом в этом вопросе. Однако считает, что использование фуражной пшеницы при выпечке хлеба, обязательно сказалось бы на его качестве.

Согласно последним сводкам Государственного таможенного комитета в структуре продовольственного импорта текущего года основной объем пришелся на пшеницу. Являлась ли эта пшеница фуражной или нет, мы, к сожалению вряд ли узнаем.

Но этого злака ввезли на 598,424 тыс. тонн (рост на 16,8%), или $106 млн. 45,92 тыс. в денежном выражении. Данное обстоятельство свидетельствует о сокращении местного производства.

И снова возвращаясь к «хлопковому делу». Хлопок и сегодня остается важной «валютой». На биржах, если в первую очередь называется цена золота, то сразу после цены барреля нефти, идут цены на хлопок. Но это не означает, что надо подрывать здоровье людей и кормить народ фуражной пшеницей, а самим рапортовать об увеличивающихся тоннах собранного хлопка.

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