Новый виток азербайджано-французских отношений

Отношения Азербайджана и Франции вышли на новый уровень, считает экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, прокомментировав «Зеркало» визит президента Азербайджана во Францию.

«Динамика отношений Азербайджана и Франции прошла долгий путь за годы независимости. Дело в том, что в начале независимости и армяно-азербайджанского конфликта, присутствие армян во французском обществе доминировало в СМИ, что позволило им выйти на уровень особенно дружественной нации и государства. Но потом динамика начала меняться, она прошла этап, когда Франция декларировала, что «мы друзья Армении, но мы не враги Азербайджана». А сейчас мы на таком этапе, когда Франция занимает достаточно сбалансированную позицию в вопросе урегулирования карабахского конфликта», — отметил он.

По словам Зульфугарова, Азербайджан всегда пытался построить разносторонние отношения с Францией, которые включали бы и политическое и экономическое взаимовыгодное сотрудничество, и гуманитарный обмен.

«Во всех этих вопросах имеется большое продвижение вперед, и регулярные визиты руководителей Франции в Азербайджан и азербайджанских руководителей во Францию дают импульс отношениям во многих сферах», — сказал он.

Что касается армяно-азербайджанского конфликта, эксперт добавил, что во Франции присутствует огромная армянская община, которая достаточно активно влияет на данные вопросы.

«Азербайджан тоже пытается проводить в этом направлении свою политику, но, конечно, наши возможности несопоставимы. Что касается политического уровня государственных структур, то можно сказать, что страны вышли на уровень взаимовыгодных отношений. Это все говорит о том, что это может отразиться и на военном сотрудничестве между странами.

Я думаю, что это достаточно перспективная сфера. Известно, что французское вооружение попало в Армению, Азербайджан в связи с этим делал соответствующее заявление. Я думаю, что возможность выравнивания в этом вопросе подхода Франции к Азербайджану, представляется весьма перспективным для нас», — подчеркнул он.

Говоря о заявлении Пашиняна о том, что Россия не допустит войны в Карабахе, эксперт отметил, что Пашинян намекает, что Армения находится под «зонтиком безопасности» России, и это она обеспечивает сохранение прекращения огня.

«Тут он (Пашинян – прим.ред.) недоговаривает одну очень важную вещь, дело в том, что российская позиция по урегулированию карабахского конфликта предполагает поэтапное возвращение азербайджанских территорий, на первом этапе вокруг Нагорного Карабаха. Армянская сторона не идет на это. И получается такая вилка во взаимоотношениях, когда в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, посреднические усилия России направлены в другую сторону, а Армения пользуется этим «зонтиком безопасности» в своих интересах», — считает аналитик.

По его словам, такая ситуация не может продолжаться долго, потому что «зонтик безопасности», который обеспечивается Россией и прозападная политика новых армянских властей, они противоречивы.

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