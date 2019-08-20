Новый вид грибов открыли в Каталонии

Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.

Гриб из рода псатирелл получил название Psathyrella montgriensis – в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.

Речь идет о грибе-псаммофиле, то есть адаптированном к жизни на песчаных субстратах, таких как пляжи и прибрежные дюны. Его коническая шляпка светло-коричневого цвета достигает от пяти до 15 миллиметров в диаметре, а ножка окрашена в буроватый цвет.

Каталонский департамент по делам территории и развития объясняет, что ранее гриб оставался незамеченным, поскольку появляется только в «особенных» местах в «очень определенных» условиях окружающей среды.