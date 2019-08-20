Новый вид грибов открыли в Каталонии

Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.

Гриб из рода псатирелл получил название Psathyrella montgriensis – в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.

Речь идет о грибе-псаммофиле, то есть адаптированном к жизни на песчаных субстратах, таких как пляжи и прибрежные дюны. Его коническая шляпка светло-коричневого цвета достигает от пяти до 15 миллиметров в диаметре, а ножка окрашена в буроватый цвет.

Каталонский департамент по делам территории и развития объясняет, что ранее гриб оставался незамеченным, поскольку появляется только в «особенных» местах в «очень определенных» условиях окружающей среды.

| 2019-08-20T01:50:13+00:00 20 августа 2019, 10:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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