Новый студенческий городок открылся в Баку

«На месте общежития Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности сдано в эксплуатацию новое общежитие».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что условия в студенческом городке «Univerium» отвечают самым современным стандартам: «Здесь созданы все условия для проведения досуга студентов, разного рода обсуждений и занятия спортом. Хочется особенно отметить, что в процессе строительства не были израсходованы государственные средства. Строительство общежития – проект, реализованный при сотрудничестве государственного и частного сектора».

| 2019-10-10T15:19:54+00:00 10 октября 2019, 15:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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