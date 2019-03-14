Новый самолет Узбекистана Airbus A320neo первый свой рейс совершит в Азербайджан

«Узбекистон хаво йуллари» начала эксплуатацию своего первого самолета с Wi-Fi – Airbus A320neo, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

«Сегодня, 14 марта, самолет совершит свой первый рейс по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент. Он отправится из столичного аэропорта в 13:40 (GMT +5)», – сообщили в авиакомпании.

Первые пассажиры нового самолета смогут по достоинству оценить его преимущества и созданные в салоне удобства – современный дизайн, удобные и широкие кресла с индивидуальными экранами для развлечений, возможность использования системы связи и Wi-fi, улучшенную звукоизоляцию.