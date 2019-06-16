Новый раунд переговоров между делегацией США и «Талибаном» может состояться на следующей неделе

Прошлый раунд переговоров между делегациями США и «Талибаном» снова завершился без какого-либо конкретного соглашения в начале мая, когда наступил месяц мусульманского поста Рамадан. Стороны обсуждают соглашение о выводе американских войск из Афганистана взамен на гарантию «Талибан» предотвращения использования афганской территории террористическими организациями против каких-либо государств.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.