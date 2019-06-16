Новый раунд переговоров между делегацией США и «Талибаном» может состояться на следующей неделе

Очередной, седьмой по счету раунд переговоров между американской делегацией во главе со спецпосланником Залмаем Халилзадем и делегацией афганского радикального движения «Талибан» может начаться в Катаре на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник, близкий к «Талибану».
«Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе, и обе стороны постараются добиться прогресса», — отметил собеседник агентства.
Прошлый раунд переговоров между делегациями США и «Талибаном» снова завершился без какого-либо конкретного соглашения в начале мая, когда наступил месяц мусульманского поста Рамадан. Стороны обсуждают соглашение о выводе американских войск из Афганистана взамен на гарантию «Талибан» предотвращения использования афганской территории террористическими организациями против каких-либо государств.
В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
| 2019-06-16T00:29:16+00:00 16 июня 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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