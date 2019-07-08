Новый президент Латвии перепутал в клятве слова «совесть» и «сознание»

«Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу народа Латвии. Я буду делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести», — приводит агентство слова Левитса.