Новый премьер по-новому метет…

Никол Пашинян предложил президенту Саркисяну отправить в отставку начальника полиции и директора Службы национальной безопасности.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну отправить в отставку начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. «Только что я подписал предложение президенту республики об освобождении с должностей Гаспаряна и Кутояна», — написал он в четверг, 10 мая, на своей странице в Facebook.

37-летний Кутоян возглавляет СНБ Армении с февраля 2016 года, 60-летний Гаспарян является начальником полиции с 2011 года.

Накануне Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте сообщил о предстоящих в ближайшие дни назначениях руководителей силовых структур. Кроме того, он пообещал провести встречи со всеми парламентскими фракциями и после этого сформировать правительство при участии всех сил.

Между тем в речи, с которой лидер протестного движения выступил перед своим избранием в парламенте, Пашинян обещал, что не будет заниматься «кадровым погромом» в системе госуправления, поскольку в ней работают «множество талантливых людей». Он также указал, что не будет «тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства». «Если не будет сомнений, то они будут продолжены. Программы, вызывающие сомнения, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены», — отметил он.

Глава оппозиционной парламентской фракции блока «Елк» («Выход») был избран премьер-министром Армении со второй попытки 8 мая. Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.

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