Новый премьер-министр Украины сыграл в «футбольчик по расписанию»

Новый председатель правительства Украины Алексей Гончарук выложил фото с футбольной площадки. Пост был опубликован в субботу, 31 августа, на его странице в Facebook.

«Работа работой, а футбольчик по расписанию», — подписал фото премьер-министр.

Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с Гончаруком вечером 29 августа. Как отмечает «112 Украина», сразу после этого президент Владимир Зеленский отправил министров проводить первое заседание.

Накануне Алексей Гончарук заявил, что считает решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел самым сложным при формировании нового правительства. По его словам, ключевым доводом в пользу этой кандидатуры стал опыт главы МВД (lenta.ru)