Новый премьер Британии вступит в должность 24 июля

На пост партийного лидера и премьера претендуют экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.

Как только новый лидер будет определен, королева Великобритании Елизавета Вторая попросит его сформировать новое правительство. Процесс назначения министров будет быстрым – кандидатуры членов кабинета премьеру не нужно согласовывать с парламентом. Для успешной работы с депутатами и формирования большинства в палате общин новому главе правительства предстоит договориться о сохранении парламентской коалиции с североирландскими юнионистами.(РИА Новости)