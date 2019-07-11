Новый посол США прибыл в Анкару

Новый посол США Дэвид Саттерфилд прибыл в Турцию, где в скором времени официально приступит к работе в качестве главы дипломатической миссии, говорится в сообщении в Твиттер посольства США в Анкаре, информирует Агентство Анадолу.

«Рады сообщить о прибытии в Анкару Дэвида М.Саттерфилда, назначенного послом США в Анкаре. Добро пожаловать в Турцию», — говорится в публикации.

В аэропорту «Эсенбога» в Анкаре дипломата встретил временный поверенный в делах США в Турции Джеффри М. Ховенье.

Саттерфилд сменил на этом посту Джона Басса, который возглавлял посольство в 2014-2017 годах. Должность американского посла в Анкаре оставалась вакантной с 2017 года, когда Басс был назначен послом США в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Саттерфилда 16 февраля. Сенат США одобрил его назначение 28 июня.

Саттерфилд родился в 1954 году, является карьерным дипломатом.