Новый пилотный проект Visa презентован в Азербайджане

Международная платежная компания Visa презентовала свой пилотный проект Tap to Phone (касание к экрану смартфона), сообщает во вторник Trend с мероприятия.

Программа позволит производить оплату с мобильного телефона или других «умных» устройств (смарт-часов, например) без дополнительных манипуляций, только путем приближения гаджета к считывающему устройству) .

На сегодня этот проект запущен в двух странах, работа по его распространению продолжается.

«Азербайджан также входит в число обсуждаемых стран для внедрения программы Tap to phone «, — сказал директор департамента цифровых решений Александр Стелмах.

Программа работает на операционной системе Android. Ввиду технических ограничений системы İOS программа на ней не функционирует.