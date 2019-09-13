Новый обмен заключенными с Украиной в Кремле сочли возможным

В Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает INTERFAX.RU.

«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремлю «гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится детальная «дорожная карта» по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей».

«Только имплементация Минских договоренностей в полном объеме поможет нам всем избавиться от этой внутриукраинской проблемы», — подчеркнул пресс-секретарь президента.