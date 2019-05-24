Новый начштаба ВС Украины заявил, что является сыном своих родителей

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что он не является человеком президента Владимира Зеленского, и подчеркнул, что «никогда ничьим не был», сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.

«Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак — сын своих родителей. Я никогда ничьим не был. Я не знаю, почему кто-то хочет меня к кому-то приписать… Если кто-то мне скажет, что я человек Зеленского, тоже надо расставить точки над «i». Есть президент Зеленский, есть начальник генерального штаба Хомчак», — приводит слова Хомчака агентство УНИАН в пятницу.

Он отметил, что будет работать на президента, «потому что его принял народ», а сам начальник Генштаба «давал присягу народу Украины».