Новый лицензированный производитель «уронил» цены на школьную форму

В Азербайджане появился еще один лицензированный производитель школьной формы, сообщил # руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов. По данным правозащитника, монополия Бакинского швейного дома (БШД) на пошив униформы для школьников уже в прошлом. Начиная с этого года, БШД делит рынок с предприятием «Улуханлы», получившим соответствующую лицензию и необходимую документацию.

С появлением нового лицензированного производителя цены на одежду для школьников понизились, утверждает глава ССП. «Считаю это событие позитивным шагом в направлении конкурентного и цивильного рынка, — сообщил собеседник. – Однако даже двух лицензированных производителей на этом рынке все еще мало, поскольку большое количество торговых марок определяет качество и бюджетные цены. Мы изучили их документы, компания соблюдает стандарты качества». В своем обращении к потребителям Э. Гусейнов заявил о хорошем качестве продукции «Улуханлы».

В свою очередь завотделом продаж крупнейшего производителя формы в Азербайджане Этибар Азимов сообщил #, что раньше упомянутая компания подделывала их продукцию, а теперь получила сертификат. «Получив сертификат, этот производитель продолжает использовать наши модели, — сказал представитель БШД. – Это предприятие фактически присвоило наши модели, которые швейный дом использует в производстве, начиная с 2010 года, имея на них авторское право и утвержденную техническую документацию».

Однако директор предприятия «Улуханлы» Вахид Улуханлы считает такие заявления необоснованными. «Мы получили сертификат Госстандарта и это обстоятельство нивелирует претензии к авторским правам Бакинского швейного дома. Имея всю необходимую документацию, фабрика действует по букве закона и может предъявить документы по первой же просьбе», — сказал он в беседе с нами. По данным директора фабрики, подведомственное предприятие не просто функционирует в рамках закона, но являет собой позитивный пример продуктивной борьбы с монополизмом.

«Наше предприятие положило конец безраздельному господству Бакинского швейного дома. Это обстоятельство выгодно покупателям, поскольку с появлением нашей продукции цены на рынке школьной одежды падают на глазах. Школьная форма не может стоить 55 манатов. У нас она стоит не выше 30 манатов. Кроме этого, появление нового производителя – это, конечно же, важнейший шаг на пути сокращения низкопробного китайского импорта », — сообщил В. Улуханлы. Директор фабрики не понимает столь выраженного негативного интереса к деятельности подведомственного предприятия на фоне ввоза дешевой и опасной китайской одежды для школьников, поставляемой на местный рынок в огромных количествах.

Недопустимость наплыва низкопробного китайского ширпотреба отмечают оба производителя. Со слов Э. Азимова, в этом плане проблема массового присвоения авторского права БШД остается головной болью крупнейшего производителя школьной формы: «Который год в огромных количествах форма нашей модели завозится из Китая. Одежду для школьников, незаконно реализуемую под торговой маркой БШД, производят в подпольных подвалах китайской провинции Урумчи. Местные предприниматели заказывают там школьную форму, скупая ее за гроши килограммами. В пошиве формы используются некачественные, искусственные материалы, она не только неудобна, но и опасна. Однако из-за разницы в пять манатов многие родители покупают поддельный товар, рискуя здоровьем детей».

Из беседы с завотделом продаж швейного дома выяснилось, что по этому поводу в прошлом году БШД обращалось с письменным заявлением в МВД, Генпрокуратуру, Минэкономики, Государственный таможенный Комитет и прочие инстанции. Ответственные органы изъяли незначительные партии поддельной школьной формы, но это не решило проблемы. В текущем году производитель снова обратился в упомянутые структуры и ждет результата.

В этой связи мнение директора «Улуханлы» о позитивном влиянии растущего местного производства на вытеснение китайского импорта выглядит вполне уместным. Тем более, что теперь новый игрок этого рынка действует легально и формального повода для придирок не имеется.

Надо отметить, что первые упоминания об этом производителе в СМИ относятся к лету 2015 года. Тогда Государственная комиссия по стандартизации, метрологии и патентам заявила в прессу, что в Сабунчинском районе (пос. Бакиханова, ул. Мустафы Векилова, 2) обнаружено предприятие, принадлежащее физическому лицу Ираде Аббасовой, где производился пошив поддельной школьной формы.

«Проверки выявили, что школьная форма под торговой маркой «Улуханлы» производится и продается без документов, подтверждающих безопасность и качество продукции. Также выявлен факт пошива одежды без технологической инструкции, а используемые измерительные средства не прошли государственную проверку. На предприятии отсутствует лаборатория, нет соглашения с лабораторией, прошедшей государственную аккредитацию. На предприятии производилась поддельная продукция под торговыми марками ООО «Bakı Tikiş Evi» и «BTE», — цитируют СМИ заявление Госстандарта трехлетней давности.

Глава ССП подтвердил, что получившее лицензию предприятие в прошлом занималось пошивом школьной одежды под маркой БШД. «Однако иначе не могло быть в условиях безраздельного господства одного предприятия. Появление новой лицензированной фабрики по пошиву униформы для учащихся, конечно же, большой плюс», — сообщил Э. Гусейнов, пообещав выяснить ситуацию с авторскими правами на школьную форму.

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