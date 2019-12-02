Новый глава МАГАТЭ посетит Иран в ближайшее время

Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Иран в ближайшее время.

Как передает РИА Новости, об этом заявил сам гендиректор организации журналистам.

«Это (визит в Иран — ред.) произойдет. Я не знаю, когда. Но я полагаю, это произойдет в относительно ближайшем будущем», — сказал Р.Гросси.

Он подчеркнул, что не хотел бы говорить о дате, поскольку еще не обсуждал свой визит с иранской стороной.

«Очень скоро будут контакты с иранским послом в Вене и высокопоставленными чиновниками в Тегеране, и мы начнём планировать», — добавил он.

Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что намерен установить с Ираном отношения другого рода — конструктивные и основанные на взаимном уважении.

| 2019-12-02T19:18:12+00:00 2 декабря 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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