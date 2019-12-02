Новый глава МАГАТЭ посетит Иран в ближайшее время

Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Иран в ближайшее время.

Как передает РИА Новости, об этом заявил сам гендиректор организации журналистам.

«Это (визит в Иран — ред.) произойдет. Я не знаю, когда. Но я полагаю, это произойдет в относительно ближайшем будущем», — сказал Р.Гросси.

Он подчеркнул, что не хотел бы говорить о дате, поскольку еще не обсуждал свой визит с иранской стороной.

«Очень скоро будут контакты с иранским послом в Вене и высокопоставленными чиновниками в Тегеране, и мы начнём планировать», — добавил он.

Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что намерен установить с Ираном отношения другого рода — конструктивные и основанные на взаимном уважении.