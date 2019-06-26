Новый генсек Совета Европы вступит в должность 20 сентября

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Такое решение приняли тайным голосованием 26 июня делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По словам президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, в голосовании приняло участие 264 делегата. 159 человек отдали голос за Пейчинович-Бурич, 105 поддержали ее оппонента, министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

Представительница Хорватии сменит в должности генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Пятилетний срок полномочий Пейчинович-Бурич начнется 20 сентября 2019 года.

Ей 56 лет. Она член правой партии Hrvatska Demokratska Zajednica. С 2017 года являлась вице-премьером и главой МИД Хорватии в правительстве Андрея Пленковича.