Новый Генплан: будет ли учтена специфика незаконных строений?

13 апреля 2019 года Госкомитет по градостроительству и архитектуре сообщил, что победителем тендера на создание Генплана Баку стала немецкая градостроительная фирма AS+P.

Компания AS+P, выигравшая тендер, является ведущей градостроительной и архитектурной компаний с обширным международным опытом и штабом в немецком городе Франкфурт.. Опыт компании охватывает подготовку документов территориального планирования в немецких Мюнхене, Кёльне и Франкфурте, египетских Каире и Александрии, а также в Цюрихе, Тбилиси, Шанхае, Москве, Стамбуле и других известных городах.
Работу по подготовке Генплана Баку планируется завершить до конца 2020 года и представить окончательный проект правительству Азербайджана на утверждение.

В  Баку  довольно много незаконных построек и исполнительная власть неоднократно заявляла о решимости покончить с незаконным строительством. Однако большинство этих строений так и не было снесено.

По словам бывшего руководителя Агентства по безопасности в строительстве МЧС  Юсифа Нагиева, министерство по чрезвычайным ситуациям пыталось найти решение проблемы незаконных строений.

«Эти незаконные строения выросли на землях, которые были проданы главами местных муниципалитетов и руководителями местных органов исполнительной власти.

Многие из них построены прямо на коммуникационных линиях. Обсуждалось много вариантов решения вопросов незаконного строения. В частности предлагалось снести только те строения, которые были построены с нарушениями  правил градостроительства», — сказал «Зеркалу» Юсиф Нагиев.

Однако, как заявил глава пресс- службы МЧС Яхья Бабанлы, этот вопрос не имеет к ним никакого отношения. «Обратитесь с этим вопросом  в Государственный комитет по архитектуре и градостроительству», — посетовал Яхья Бабанлы.

К сожалению,  связаться с пресс- службой Госкомитета по архитектуре и градостроительству, нам не удалось.

Но главный архитектор Абшеронского района Акиф Алиев ответил на наши вопросы: «Генплан Баку должен учитывать специфику незаконных строений. Если незаконное жилье построено  в нежилом районе, то оно обязательно должно быть снесено. Но если оно построено в жилом районе, в  соответствии с требованиями градостроительства, то его можно оставить».

| 2019-04-17T11:49:33+00:00 17 апреля 2019, 15:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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