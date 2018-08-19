Новый агент 007

Британский актер Идрис Эльба решил с характерным ему юмором прокомментировать информацию о том, что именно он сменит Дэниэла Крейга в саге о Джеймсе Бонде.

«Я Эльба, Идрис Эльба». Таким сообщением в «Твиттере» актер решил подогреть слухи о своем участии в франшизе.

Среди возможных претендентов на эту роль называли Тома Харди, Дэмиана Льюиса, Джейсона Стэйтема и Бенедикта Камбербэтча

Подогретые СМИ слухи прокомментировал известный актер Мэтт Деймон:

«Мне нравится Идрис. Он превосходный актер. Я смотрю все фильмы с его участием, он украшает каждую картину. И тоже самое сделал бы с «бондианой». Он великолепен»

Известный по фильмам «Рок-н-рольщик» и «Большая игра», а также сериалу «Лютер» Эльба не первый год отбивается от журналистов, с просьбой прокомментировать участие в саге.

Отвечая в очередной раз на подобный вопрос актёр отметил, что он, возможно, самый известный Агент 007 в мире, несмотря на то, что он никогда не играл эту роль.

«Действующий» Джеймс Бонд, Дэниэл Крейг, в последний раз появится в образе спецагента в конце 2019 года.

Источник:E.uronews