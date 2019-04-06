Новый аэропорт в Стамбуле готов к приему самолетов

Исторический переезд авиакомпаний из Международного аэропорта имени Ататюрка в «Стамбульский аэропорт» находится на завершающей стадии.

Из новой воздушной гавани Стамбула уже начали выполняться международные и внутренние рейсы.

Помимо самолетов авиакомпании Turkish Airlines (THY), «Стамбульский аэропорт» начал принимать и лайнеры других зарубежных авиаперевозчиков.

Код «Стамбульского аэропорта» — IST.

По завершении переезда «Стамбульский аэропорт» сможет принимать две тысячи самолетов в сутки, выполняющих рейсы в более 350 пунктов назначения. Аэропорт будет обслуживать самолеты 250 авиакомпаний.

Безопасность аэропорта обеспечат 3500 охранников и девять тысяч современных видеокамер.

Первый регулярный внутренний рейс из «Стамбульского аэропорта» был выполнен авиакомпанией Turkish Airlines (THY) в Анкару 31 октября 2018 года, 1 ноября — в Анталью, 2 ноября — в Измир.

Первый международный рейс был выполнен в Турецкую Республику Северного Кипра 1 ноября 2018 года и Азербайджан — 8 ноября.

Первый этап строительства «Стамбульского аэропорта» был завершен за 42 месяца. К его строительству было привлечено около 200 тысяч рабочих.