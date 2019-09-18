Новые всеобщие выборы обойдутся Испании в €140 млн

Новые внеочередные всеобщие выборы в Испании обойдутся примерно в €140 млн. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

Таким образом, стоимость волеизъявления, четвертого за последние четыре года, составит примерно €2,97 на каждого подданного пиренейского королевства. Правительству страны нужно одобрить выделение дополнительных средств на голосование. Всего же расходы на парламентские выборы с 2015 по 2019 год составят около €540 млн.

28 апреля в Испании прошли досрочные всеобщие выборы, по итогам которых победа досталась Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и.о. премьер-министра Педро Санчеса. Тем не менее, политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в парламенте, чтобы беспрепятственно утвердить его главой кабмина. Поскольку прийти к соглашению по вопросу формирования правительства так и не удалось, король Испании Филипп VI не стал выдвигать кандидата на пост премьера.

Согласно конституции страны, если партиям не удастся прийти к соглашению до 23 сентября, будут распущены обе палаты парламента и назначены внеочередные всеобщие выборы, которые состоятся 10 ноября.(ТАСС)