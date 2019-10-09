Новые военные операции на севере Сирии начнутся совместно с ССА

ВС Турции начнут новые антитеррористические операции на севере Сирии совместно со Свободной сирийской армией (ССА), сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом Trend пишет в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Алтуна, Турция не преследует на севере Сирии никаких иных целей, кроме борьбы с терроризмом.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.