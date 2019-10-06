Новые правила по энергетическим напиткам в Азербайджане вступят в силу со следующего года

Новые правила по энергетическим напиткам в Азербайджане вступят в силу с 1 января 2020 года,это отражено в утвержденных Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) «Временных санитарных нормах и правилах по отношению к энергетическим напиткам», сообщает АПА.

«Временные санитарные нормы и правила по отношению к энергетическим напиткам» (далее «Санитарные нормы и правила») отражают обязательные требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению этих продуктов, а также к сырью и материалам, используемым в их производстве.

Проект санитарных норм и правил разработан Азербайджанским институтом пищевой безопасности и на заседании 15 июля 2019 года одобрен Научным комитетом Института по пищевой безопасности.

Целью санитарных норм и правил является обеспечение безопасности этих продуктов для жизни и здоровья человека, защиты прав потребителей. Санитарные нормы и правила распространяются на энергетические напитки, которые стимулируют и / или антиседативно влияют на центральную нервную систему человека.