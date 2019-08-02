Новые пошлины США на импорт из Китая затронут игрушки, iPhone и оружие

Новые американские таможенные пошлины, которые будут введены на китайский импорт с 1 сентября, затронут детские игрушки, одежду, обувь, а также такие электронные устройства, как смартфоны IPhone («Айфон»), и даже оружие. Об этом сообщил в четверг информационный портал «Аксиос».

Президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. По словам хозяина Белого дома, американская сторона продолжит вводить пошлины на товары из КНР, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.

Введение новых тарифов приведет к тому, что США будут облагать сбором практически весь китайский импорт, направляемый в Америку. По данным портала, пошлины затронут такие предметы одежды, как пальто, брюки, шорты, юбки, платья и даже нижнее белье. Кроме того, сборы коснутся и электронных устройств — смартфонов IPhone, микрофонов, цифровых камер, наушников, игровых приставок. При этом, по данным «Аксиос», пошлины будут распространяться и на огнестрельное оружие — револьверы, пистолеты, винтовки и др.

Среди остальных товаров в списке значатся детские игрушки, молочная продукция, цветы, овощи и фрукты, специи, алкоголь, предметы мебели и товары для дома, спортинвентарь, в том числе и клюшки для гольфа, в который любит играть Трамп.