Новые Iphone может стать причиной трипофобии

По мнению аналитиков, эллипс, расположенный на задней части нового iPhone 11 PRO, может стать причиной развития у некоторых пользователей трипофобии, информирует enovosty.com.

Трипофобия — это боязнь сквозных отверстий.

Страдающий трипофобией не может даже смотреть на скопление маленьких дырочек. А некоторые пользователи утверждают, что страх отверстий появился у них при виде новинки.

Ученый из зарубежного университета отметил, что реакция на скопление может быть разной: от тошноты до страданий в течение нескольких дней.

В некоторых случаях проявление трипофобии чревато инвалидностью.

Трехмодульную камеру получат исключительно старшие модели последнего iPhone.

| 2019-09-15T21:24:21+00:00 15 сентября 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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