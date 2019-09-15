Новые Iphone может стать причиной трипофобии

По мнению аналитиков, эллипс, расположенный на задней части нового iPhone 11 PRO, может стать причиной развития у некоторых пользователей трипофобии, информирует enovosty.com.
Трипофобия — это боязнь сквозных отверстий.
Страдающий трипофобией не может даже смотреть на скопление маленьких дырочек. А некоторые пользователи утверждают, что страх отверстий появился у них при виде новинки.
Ученый из зарубежного университета отметил, что реакция на скопление может быть разной: от тошноты до страданий в течение нескольких дней.
В некоторых случаях проявление трипофобии чревато инвалидностью.
Трехмодульную камеру получат исключительно старшие модели последнего iPhone.