Новые двухэтажные поезда доставлены в Баку

В связи с увеличением объема пассажироперевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» закупило еще два пассажирских поезда компании «Stadler Rail Group», сообщила Trend глава пресс-службы ЗАО Натаван Байрамова.

Поезда будут двигаться по направлениям Баку-Пиршаги и Баку-Сумгаит.

Введение одного из поездов в эксплуатацию ожидается в конце декабря, второго — в начале января.

Отметим, что поезда созданы в соответствии с последними технологиями и полностью отвечают всем современным стандартам.

«Сидячих мест в вагонах будет 371, девять из них первого класса, 62 — бизнес класса и 307 стандартных мест», — отметила Натаван Байрамова.

Напомним, что до сегодняшнего дня в эксплуатации находилось семь поездов данного типа, производства компании Stadler Rail Group, теперь это количество составляет девять поездов.