Новозеландский премьер просит не произносить имя стрелка из Крайстчерча

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала законодателей поддержать ее и никогда не произносить имя человека, которого обвиняют в убийстве 50 верующих в двух мечетях в Крайстчерче в прошлую пятницу, сообщает Голос Америки.

В своем эмоциональном выступлении в парламенте во вторник премьер-министр Ардерн назвала подозреваемого «террористом, преступником и экстремистом».

«Но в моих устах пусть он будет безымянным», – сказала она.

«Я умоляю вас: называйте имена тех, кого мы потеряли, а не имя человека, который лишил их жизни», – призвала Ардерн.

Власти обвинили в атаке 28-летнего гражданина Австралии Брентона Харриса Тарранта. Он единственный человек, который был взят под стражу в связи со стрельбой в мечетях. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

Таррант пока не сделал заявления о признании или непризнании вины. По сообщениям СМИ, он отказался от услуг адвоката и будет защищать себя в суде самостоятельно. В следующий раз он появится в суде 5 апреля.