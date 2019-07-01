Новостной блок Зеркало от 1.7.2019 View Larger Image Редакция| 2019-07-01T15:33:46+00:00 1 июля 2019, 17:00| (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Напротив здания АТВ группа людей перекрыла дороги…Новостной блок Зеркало от 17.04.2019Новостной блок Зеркало от 18.04.2019Новостной блок Зеркало от 19.04.2019 В рубрике В воинской части близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, взорвались боеприпасы АУДИО Gallery В воинской части близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, взорвались боеприпасы АУДИО 24 июня 2019, 23:15 В городе Арысь взрываются боеприпасы на военном складе ВИДЕО Gallery В городе Арысь взрываются боеприпасы на военном складе ВИДЕО 24 июня 2019, 22:58 Сторонники Акрама Имамоглу ликуют на улицах Стамбула Gallery Сторонники Акрама Имамоглу ликуют на улицах Стамбула 23 июня 2019, 21:16 В Стамбуле проходят повторные выборы мэра ВИДЕО Gallery В Стамбуле проходят повторные выборы мэра ВИДЕО 23 июня 2019, 17:55 Акрам Имамоглу проводит последнюю перед выборами встречу с избирателями Gallery Акрам Имамоглу проводит последнюю перед выборами встречу с избирателями 22 июня 2019, 19:08