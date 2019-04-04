Новости «Зеркало» от 4.4.2019 Редакция| 2019-04-04T16:34:17+00:00 4 апреля 2019, 17:00| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:МЧС не справляется с огнем: горит второй центр…Мечтать нужно о высоком. Несмотря ни на что…Новости «Зеркало» от 17.1.2019Новости «Зеркало» от 21.1.2019 В рубрике В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо Gallery В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо 4 апреля 2019, 10:33 Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины Gallery Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины 2 апреля 2019, 12:14 США приостановят поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора Gallery США приостановят поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора 30 марта 2019, 21:17 Эльчин Гулиев проверил боеготовность пограничных пунктов на границе с Арменией Gallery Эльчин Гулиев проверил боеготовность пограничных пунктов на границе с Арменией 30 марта 2019, 15:35 Стамбул для Эрдогана – это и есть Турция, и проигрывать его он не собирается Gallery Стамбул для Эрдогана – это и есть Турция, и проигрывать его он не собирается 29 марта 2019, 10:03