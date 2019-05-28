Новому премьеру Британии без компромисса трудно будет осуществить Brexit

Новый премьер-министр Великобритании должен будет пойти на компромисс, чтобы проект соглашения о Brexit был утвержден Палатой общин британского парламента, которая ранее трижды отказалась голосовать за этот документ. Такое мнение высказала во вторник по прибытии на неформальный саммит ЕС глава британского правительства Тереза Мэй, сообщает ТАСС.

«Мне очень жаль, что мне не удалось осуществить Brexit, и теперь это будет задачей для моего преемника. Ему придется найти способ разрешить очень сильные противоречия, которые существуют по этому вопросу, и чтобы это сделать и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс», — отметила Мэй, подчеркнув, что, по ее мнению, лучшим из возможных сценариев Brexit остается выход Великобритании из состава ЕС со сделкой об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.