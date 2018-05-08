Новоиспеченный премьер Армении собирается в Карабах

Лидер протестного движения, глава оппозиционной парламентской фракции блока «Елк» («Выход») Никол Пашинян со второй попытки избран премьер-министром Армении. За его кандидатуру во вторник, 8 мая, проголосовали 59 депутатов Национального собрания, 42 парламентария проголосовали против. Тысячи сторонников Пашиняна, собравшиеся еще с утра на площади Республики, ликуют, празднуя победу протестного движения.

Во время предвыборной речи лидер оппозиции не исключил, что в случае избрания главой правительства первой его поездкой станет визит в Нагорный Карабах 9 мая. «Первым моим шагом станет ознакомление с оперативной обстановкой на передовой линии», — указал он. Пашинян также пообещал, что в стране не будет преследований по политическим и экономическим мотивам. «В Армении не будет людей с льготными правами, все будут равны перед законом», — подчеркнул он.

Одновременно политик заявил, что не будет заниматься «кадровым погромом» в системе госуправления, поскольку в ней работают «множество талантливых людей». Бизнес будет освобожден «от коррупционных схем», указал он. В общем и целом Пашинян пообещал, что не будет «тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства». «Если не будет сомнений, то они будут продолжены. Программы, вызывающие сомнения, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены», — отметил он.

Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Для избрания ему было необходимо получить не менее 53 голосов.

Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.

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