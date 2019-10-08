Нового премьер-министра Азербайджана назначат сегодня

Сегодня будет назначен новый премьер-министр Азербайджана.

Данный вопрос в официальном порядке включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Новым премьер-министром станет нынешний помощник президента по экономическим вопросам — заведующий отделом Али Асадов.

На заседании будет обсужден вопрос о даче согласия на назначение на пост премьер-министра Азербайджанской Республики Асадова Али Хидаят оглу.

В ходе заседания будут обсуждены еще 13 вопросов.

Отметим, что согласно статье 109 (полномочия президента Азербайджанской Республики) Конституции президент с  согласия Милли Меджлиса назначает премьер-министра Азербайджана.

Действующим премьером Азербайджана является Новруз Мамедов. Он вступил на эту должность с 21 апреля 2018 года.

| 2019-10-08T10:17:14+00:00 8 октября 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss