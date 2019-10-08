Нового премьер-министра Азербайджана назначат сегодня

Сегодня будет назначен новый премьер-министр Азербайджана.
Данный вопрос в официальном порядке включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.
Новым премьер-министром станет нынешний помощник президента по экономическим вопросам — заведующий отделом Али Асадов.
На заседании будет обсужден вопрос о даче согласия на назначение на пост премьер-министра Азербайджанской Республики Асадова Али Хидаят оглу.
В ходе заседания будут обсуждены еще 13 вопросов.
Отметим, что согласно статье 109 (полномочия президента Азербайджанской Республики) Конституции президент с согласия Милли Меджлиса назначает премьер-министра Азербайджана.
Действующим премьером Азербайджана является Новруз Мамедов. Он вступил на эту должность с 21 апреля 2018 года.